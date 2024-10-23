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Dünya

Yasadışı inşaat skandalı: Şantiye çöktü, 5 kişi öldü! Enkaz altında kalanlar var

Hindistan'da inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Olay anında binada 20 kişinin bulunduğu tahmin edilirken şu ana kadar 13 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Yetkililer enkaz altında kalanlar için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Yasadışı inşaat skandalı: Şantiye çöktü, 5 kişi öldü! Enkaz altında kalanlar var
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Hindistan'ın NDTV kanalındaki habere göre, yetkililer, Bengaluru kentinde inşaat halindeki bir binanın çöktüğünü bildirdi.

Yetkililer, şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Binanın çökmesi sırasında içeride 20 kişinin bulunduğunun değerlendirildiğini kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Karnataka Başbakan Yardımcısı DK Shivakumar, olay yerinde yaptığı açıklamada, binanın yasadışı olarak inşa edildiğini söyledi.

Shivakumar, izinsiz inşa edilen binaların sahiplerine karşı harekete geçilmesi talimatı verdiğini ifade ederek, bu olayın kendileri için bir ders olduğunu ve tekrar etmesinin önüne geçeceklerini vurguladı.

  • hindistan
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  • hindistan inşaat kazası

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