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Yaşlı adam evinde öldü, 8 yıl sonra fark edildi

Almanya’nın Senden kentinde yaşayan emekli bir adamın evinde 8 yıl önce öldüğü ancak bu zamana kadar bunu kimsenin fark etmediği ortaya çıktı.

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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Münster kenti yakınlarında bulunan Senden’de yalnız yaşayan Heinz H. adlı emekli Alman, 2011 yılında evinde hayatını kaybetti ancak bu kişinin öldüğünü 8 yıl boyunca kimse fark etmedi. Emekli Alman’ın cesedi bu süre boyunca evinde kaldı ve iskelete dönüştü. Ancak 10 gün önce 7 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle itfaiye bina sakinlerini tahliye etmek istedi. Görevliler, Heinz H’nin ikinci kattaki dairesinin kapısının açılmaması üzerine kapıyı zorla açarak içeri girdi ve cesedi gördü.Emekli adamın köpeğinin de açlıktan evde öldüğü ortaya çıktı. Heinz H’nin posta kutusunda yapılan inceleme ve otopsi sonucunda 8 yıl önce öldüğü belirlendi. Polis ve savcılığın bir kişinin öldüğünün bu kadar yıl boyunca nasıl fark edilmediğini araştırdıkları ifade edildi.

FATURALAR OTOMATİK

Emekli adamın faturalarının bankaya verdiği otomatik talimat sayesinde düzenli ödendiği, böylece kimsenin bir şey fark etmediği belirtiliyor. Yetkililer, otopside herhangi bir suç unsuru bulunmadığını ancak kesin ölüm nedeninin aradan uzun yıllar geçmesi nedeniyle tespit edilemediğini bildirdi.Heinz H’nin komşusu Angelika yaptığı açıklamada, “görmeyince endişelendim ama bu endişelerimi kimse dinlemedi.Kapısının önünden geçerken ağır bir koku vardı.Ev sahibi firmaya iletildi ama bu kokunun normal olduğu söylendi.Daha sonra polise haber verdim geldiler ama herhangi bir koku olmadığını söylediler. Başka bir komşumuz ‘O Münster’e gitti’ deyince polis gitti” dedi.     

 

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