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Dünya

Yaşlı çift piyangodan çıkan büyük ikramiyeyi torunlarına verecek

İngiltere'de piyangodan 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) kazanan yaşlı çift tüm parayı çocukları ile 6 torunlarına vermeye karar verdi.

DHA19 Mart 2021 Cuma 16:56 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 16:56
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İngiltere'nin başkenti Londra'da 75 yaşındaki Alan ve eşi Yvonne Stanley'e Posta kodu Piyango'dan (Postcode lottery) 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) çıktı. Kazandıkları paraya inanamayan yaşlı çiftin şaşkınlığı sosyal medyada viral oldu. 6 torunu bulunan Stanley çifti, "Bunu (parayı) çocuklara vereceğiz. Ne yapacaklarına kendileri karar verecek. Bu onlara kalmış. Şu anda herkes çok kötü zamanlar geçiriyor. Bunu (parayı) çevremizdekilerle paylaşabiliriz. Çok mutluyum. Başka insanları da mutlu edeceğiz" dedi.

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