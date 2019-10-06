Yaşlı komşusunu sömüren Hollandalı

Rahatsızlığı nedeniyle harakete etme güçlüğü çeken kadın, 59 yaşındaki kadın komşusunun, alış veriş için yardım etme önerisi üzerine banka kartı ile şifresini verdi. Komşusu, 1 yıl boyunca düzenli olarak haftalık alış verişini yaptı ve 80 bin euro dolandırdı. Aylık sabit giderleri için otomatik ödeme talimatı bulunan faturalara ilişkin yüklü ödeme talimatları gelince yaşlı kadın dlandırıldğını anladı ve şikayetçi oldu.