Yaşlı komşusunu sömüren Hollandalı
Hollanda’da yaşlıların sık sık maruz kaldığı, “finansal sömürü” olarak adlandırılan dolandırıcılığın son kurbanı, Breda kentinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir kadın oldu.
Rahatsızlığı nedeniyle harakete etme güçlüğü çeken kadın, 59 yaşındaki kadın komşusunun, alış veriş için yardım etme önerisi üzerine banka kartı ile şifresini verdi. Komşusu, 1 yıl boyunca düzenli olarak haftalık alış verişini yaptı ve 80 bin euro dolandırdı. Aylık sabit giderleri için otomatik ödeme talimatı bulunan faturalara ilişkin yüklü ödeme talimatları gelince yaşlı kadın dlandırıldğını anladı ve şikayetçi oldu.
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