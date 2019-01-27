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Binlerce İngiliz şirket Brexit sonrası için plan yapıyor

Binlerce İngiliz şirket, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız olarak çıkması ihtimaline karşı acil durum planları hazırlayarak “İngiltere’deki varlıklarını yurt dışına” taşımayı değerlendiriyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışı yılan hikâyesine dönen İngiltere’de faaliyet gösteren yerli şirketler, ülkenin AB’den anlaşmasız bir çıkış gerçekleştirmesi ihtimaline karşı acil durum planları hazırlamaya başladı.
 
Anlaşmasız bir çıkış olmaması için Brexit’i ertelemek isteyen İngiliz milletvekilleri Başbakan Theresa May hükûmetiyle bilek güreşine tutuşurken, İngiliz Ticaret Odası (BCC) ise bugüne dek ülkeyi terk eden şirketlerin yalnızca “buzdağının görünen kısmı” olduğunu belirtip, BCC’nin 75 bin üyesinin büyük bir bölümünün “İngiltere’nin AB’den düzensiz çıkışına” hazırlanmak için büyük paralar harcamakta olduğunu açıkladı.
 
Guardian’da yer alan bilgiye göre, yalnızca son birkaç gün içerisinde 35 firmanın İngiltere’den ayrılma operasyonlarına ilişkin planlarını hayata geçirdiği belirtilirken, BCC’nin Batı İngiltere Ofisi Politika Direktörü Matt Griffith ise, Theresa May’in Brexit anlaşmasının ay başında Avam Kamarası’nda reddedilmesinin ardından kendilerini korumak isteyen birçok şirketin harekete geçmiş olduğunu aktardı.
 
Griffith, konuyla ilgili açıklamasında, Başbakan May’in anlaşmasının bozguna uğramasının ardından Brexit konusunda kendilerini “en kötü ihtimale” karşı hazırlayan şirketlerin sayısında keskin bir yükseliş görüldüğünü söyledi.
 
Brexit Çıkmazı
 
İngiliz parlamentosu tarafından 15 Ocak’ta yapılan oylamada İngiltere Başbakanı May'in AB ile üzerinde mutabakata vardığı Brexit anlaşması, 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu alarak tarihi bir farkla reddedilmişti.
 
Brexit anlaşmasının büyük farkla reddedilmesi sonucunda İngiliz Parlamentosu'nda yapılan oylamada May hükûmeti 306'ya karşı 325 oyla güvenoyu almayı başarmıştı.
 
May'in Brexit’e yönelik “B Planı” ise 29 Ocak'ta Parlamento'da oylanacak.

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