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Dünya

Yayınevi sahibini öldürmüşlerdi... Bangladeş'te 8 kişi idama mahkum edildi

Bangladeş'te bir yayınevi sahibinin 2015'te öldürülmesiyle ilgili davada 8 sanığa idam cezası verildi.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 14:28 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:28
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Terörle Mücadele Mahkemesi, Ensar'ul İslam örgütü üyesi 8 kişinin yayıncı Faysal Abidin Dipan'ın öldürülmesinden sorumlu olduğuna hükmetti.

Cinayete karışan 6'sı tutuklu, 2'si firari 8 sanığa idam cezası verildi.

Jagriti Prokashoni Yayınevinin sahibi Dipan, Ekim 2015'te başkent Dakka'da evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Aynı gün şehirde başka bir yayıncı Ahmed Raşid Tutul da benzer bir saldırıya maruz kalmıştı.

Her iki yayıncı da Bangladeş asıllı ABD'li yazar Avijit Roy'un kitaplarını yayımladıkları için aşırılıkçıların hedefi haline gelmişti.

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