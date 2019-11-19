Yazar Oscar Wilde’ın yüzüğü bulundu

Wilde tarafından, 1876 yılında okuduğu Oxford Üniversitesi’ne bağışlanan yüzük, kısa süre içinde yeniden buraya dönecek. İngiliz edebiyatının en önemli yazarları arasında gösterilen Wilde’nin hayranı olan, Hollandalı sanat dedektifi Brand, 7 yıl önce yaptığı bir araştırma sırasında çalınan yüzüğün öyküsüne rastladı ve Hollanda Televizyonu’nun (NOS) haberine göre, Brand, bir temizlik görevlisi tarafından Oxford’dan çalınan yüzüğün izini sürmeye başladı. Hapis cezasına çarptırılan temizlik görevlisi, yüzüğün eritildiğini ve kendisinde olmadığını öne sürdü. Bu iddiaya inanmayan Arthur Brand, yüzüğü aramaya devam etti. 18 kıratlık yüzük 2002 yılında Magdalen College’den çalındığında yaklaşık 35 bin sterlin değer biçilmişti.