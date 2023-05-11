Yellen, ABD borcunun temerrüde düşmesinin küresel gerilemeyi tetikleyebileceğini söyledi

Yellen, G7 Maliye ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Japonya'nın Niigata kentinde düzenlediği basın toplantısında, mayıs başında ABD Kongresi'ne, "borç limitinin ele alınmaması halinde bu kapsamdaki önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceğini" söylediğini anımsattı.

Kendisinin ve ekonomistlerin değerlendirmesine göre, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin "ekonomik ve finansal bir felakete" yol açacağını belirten Yellen, bu durumda milyonlarca Amerikalının işini kaybedebileceğini, hanehalkı gelirlerinin düşeceğini ve Amerikan işletmelerinin kredi piyasalarının kötüleştiğini göreceğini ifade etti.

Yellen, bunun hanehalklarının harcama yapmasını ve işletmelerin yatırımlarını önemli ölçüde zorlaştıracağını aktararak, "Bir temerrüt, son birkaç yıldaki kazanımlarımızı tehdit edebilir ve bizi çok daha geriye götürecek küresel bir gerilemeyi ateşleyebilir." dedi.

Yellen, temerrüdün aynı zamanda ABD'nin küresel ekonomik liderliğini baltalama riskini de beraberinde getireceğini, ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını savunma becerileri hakkında soru işaretleri doğuracağını kaydetti.

Borç limiti üzerinde gerilim siyasetinin de ciddi ekonomik maliyetler getirebileceğini vurgulayan Yellen, "Bunu yakın tarihten biliyoruz. 2011'de öğrendiğimiz gibi, ciddi bir temerrüt tehdidi kredi notumuzun düşmesine ve tüketici güveninin zayıflamasına yol açabilir. Faiz oranlarındaki bir artışın mortgage, otomobil kredisi ve kredi kartı ödemelerini artırdığını görebiliriz. Borç limitinin bağlayıcı olabileceği tarih civarında vadesi dolacak borçlar için faiz oranlarında şimdiden ani artışlar görüyoruz." diye konuştu.