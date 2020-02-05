AA 05.02.2020 10:57 - Güncelleme: 05.02.2020 10:57

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre, Enformasyon Bakanı İryani, ordunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle "İran'ın paralı askerlerine (Husiler) karşı Nehm, Sarvah, Cevf ve Beyda cephelerinde savaştığını" ifade etti.

İryani, "Husiler bu çatışmalarda aralarında İran ve Hizbullah'tan komutan ve askeri uzmanların bulunduğu yüzlerce kayıp verdi." diye konuştu.

Çatışmaların sürdüğünü belirten Yemenli Bakan, Husilerin kayıplarının boyutlarını gizlediğini dile getirdi.

İran'dan veya Hizbullah'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Yemenli taraflara itidal, savaşa son verme ve müzakere masasına dönme çağrısı yaparken, ülkede son haftalarda hükümet güçleriyle Husiler arasında birçok cephede çatışmalar yeniden şiddetlendi.