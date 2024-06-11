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Dünya

Yemen açıklarında göçmen faciası: 38 kişi hayatını kaybetti

Yemen açıklarında göçmen teknesinin alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti.

IHA11 Haziran 2024 Salı 10:11 - Güncelleme:
Yemen açıklarında göçmen faciası: 38 kişi hayatını kaybetti
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Düzensiz göçmenlerin umuda yolculuğu bir kaz daha faciayla sonuçlandı. Yemen açıklarında yaklaşık 250 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu. Rudum Bölge yetkilisi Hadi Al-Khurma, teknenin Şebve vilayetine ulaşamadan battığını, 78 kişinin kurtarıldığını, 38 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Al-Khurma, "Arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili Birleşmiş Milletler'e bilgi verildi" diye konuştu.

Teknedekilerin çoğunlukla Etiyopya'dan gelen ve Körfez ülkelerine ulaşmak için geçiş noktası olarak Yemen'i kullanan göçmenler olduğunu aktarıldı. Hayatta kalanlar, kurtarma ekiplerine teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle battığını söyledi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre geçtiğimiz yıl Afrika Boynuzu'ndan (Etiyopya, Cibuti, Somali ve Eritre) Yemen'e 97 bin göçmen geldi.

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