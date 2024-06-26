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Dünya

Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: 56 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen açıklarında batan göçmen teknesinde ölenlerin sayısının 56'ya yükseldiğini açıkladı.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: 56 kişi hayatını kaybetti
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Uluslararası Göç Örgütünün raporunda 10 Haziran'da 260 göçmeni taşıyan bir teknenin Yemen'in güneyindeki Şebve kenti açıklarında alabora olması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Raporda meydana gelen kazada ölenlerin sayısının 56'ya yükseldiği, 129 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Raporun sonuçlarına göre tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle suyla doldu ve alabora oldu.

Kazadan sağ kurtulanların ifadelerine de yer verilen raporda, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu 15-25 yaş arası gençlerin oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, kazada yaşamını yitiren ve kaybolan kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Uluslararası Göç Örgütü 10 Haziran'da Yemen açıklarında bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu 49 kişinin öldüğünü, 140 kişinin ise kaybolduğunu duyurmuştu.

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