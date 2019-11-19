Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Hadi ve Griffiths, görüşmede, Yemen'le ilgili bir dizi konu ve mevcut gerçekleştirilebilir barış olanaklarını ele aldı.

Griffiths'in başta Stockholm Anlaşması olmak üzere barışı sağlamak için gösterdiği çabadan övgüyle söz eden Cumhurbaşkanı Hadi, Husilerin, bu anlaşmayı uygulamada isteksiz olduğunu savundu.

Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.