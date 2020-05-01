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Dünya

Yemen Dışişleri Bakanı El-Hadrami'den Güney Geçiş Konseyi'ne uyarı: Aklınızı başınıza alarak hareket edin ve maceralardan vazgeçin

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed El-Hadrami, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) vizyonu olmadığını ve yurt dışına göbekten bağlı olduğunu söyledi. GGK'nin aklını başına alarak hareket etmesi ve maceralarından vazgeçmesi gerektiğini belirten Hadrami, konseyin bu macerayı sürdürmesinin sıkıntıları daha da artıracağını kaydetti.

AA01 Mayıs 2020 Cuma 07:12 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 07:16
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Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Hadrami, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede GGK'nin özerklik ilanı sonrasında geçici başkent Aden'deki gelişmeler ve Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilciliği'nin çalışmaları ve barış konuları ele alındı.

Hadrami, görüşmede şunları söyledi:

"Güney Geçiş Konseyi, devlete karşı isyanı sürdürmek ve hesapsız maceraya atılmak adına geçici başkent Aden'in yaşadığı felaket durumunu istismar etti. İşte bu da GGK'nin yurt dışına göbekten bağlı ve sorumluluk içinde hiçbir vizyona sahip olmadığının delilidir."

GGK'nin aklını başına alarak hareket etmesi ve maceralarından vazgeçmesi gerektiğini belirten Hadrami, konseyin bu macerayı sürdürmesinin sıkıntıları daha da artıracağını kaydetti.

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK, geçen cumartesi, ülkenin güneyinde özerklik ilan etmişti. Geçici başkent Aden'de kurumları ele geçirmeye çalışan GGK'nin bu davranışı Yemen hükümeti tarafından devlete isyan olarak değerlendirilmişti.

Öte yandan bölgedeki birçok şehir GGK'nin bu duyurusuna tepkiler göstererek cevap vermişti.

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