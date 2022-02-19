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Dünya

Yemen Dışişleri Bakanı Mubarek'ten, BM'ye 'Tavır alma' çağrısı

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Birleşmiş Milletler'e (BM) İran destekli Husilerin barışı engelleme girişimleri karşısında tavır alması çağrısında bulundu.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 15:12 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:19
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Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Bakan bin Mubarek ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Münih'te bir araya geldi.

Görüşmede, uluslararası toplumun Husilere baskı yapması gerektiğini ifade eden Bin Mubarek, Husilerin sebep olduğu krizin çözüme kavuşması için Yemen hükümetinin BM ile iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Bin Mubarek, BM'ye, Husilerin ihlalleri ve barışın sağlanmasına yönelik atılan uluslararası ve bölgesel adımları engelleme girişimleri karşısında tavır alma çağrısı yaptı.

Görüşmede ayrıca, "Husilerin uluslararası denizciliği tehdit eden Hudeyde Limanı'nı askeri amaçlarla kullanması konusunun" da ele alındığı aktarıldı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

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