Yemen Enformasyon Bakanı, Husiler'in Marib'de açıkladıkları rakamın çok üstünde kayıp verdiğini söyledi

AA 19 Kasım 2021 Cuma 23:05 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 23:05

SABA haber ajansına açıklama yapan Yemen Enformasyon Bakanı İryani, "Marib tepeleri Husi milisler ve komutanları için toplu mezarlara, devlet depolarından yağmalanan ve İran'dan çalınan ağır silahlar için de kül edildikleri fırınlara dönüştü." ifadesini kullandı.

İryani, Husilerin Marib'deki kayıplarına ilişkin açıkladığı 14 bin 700 rakamının gerçeği yansıtmadığını ve bu rakamın çok üstünde insan kaybı verdiklerini belirtti.

Husilerin kayıplarının yüzde 30'unun silah altına alınan çocuklardan oluştuğunu kaydeden İryani, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çocukların savaşta kullanılmasını engellemeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden dün yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir süre belirtilmeden "Marib'deki çatışmalarda 27 bin Husi milisin öldürüldüğü" ifade edilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmaların son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaştığı görülüyor.