Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı, Husilerin hak ihlallerini açıkladı

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberinde, Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı'nın konuya ilişkin hazırladığı, Ocak 2018 - Mart 2022 tarihlerini kapsayan raporu paylaşıldı.

Husilerin sağlık kurumları ve çalışanlarına yönelik ihlallerinin ele alındığı raporda, 39'u doktor, 24'ü hemşire, 29'u ambulans şoförü 92 sağlık çalışanının öldürüldüğü ifade edildi.

Yine Husi saldırılarında, 52'si doktor, 49'u hemşire, 56'sı ambulans şoförü 157 kişinin yaralandığı aktarılan raporda, Husilerin sağlık çalışanlarına yönelik alıkoyma ve zorla kaybetme gibi ihlaller de gerçekleştirdiği, ihlallerin çoğunun, çalışanların sağlık kurumlarında görevlerini icra ettiği sırada yaşandığı kaydedildi.

Eczaneler de dahil sağlık alanında hizmet veren kurumların, kapatma, baskın, saldırıya uğrama, el koyma, yağmalama, patlatma ve ambulansların doğrudan hedef alınması şeklinde 2 bin 69 ihlale maruz kaldığı belirtilen açıklamada, Husilerin ambulansları amacının dışında, milisleri taşımak için kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, milislerin sağlık alanında gerçekleştirdiği toplam ihlal sayısının son 4 yılda 5 bin 119 olduğu bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.