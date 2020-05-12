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Dünya

Yemen hükümet güçleri Güney Geçiş Konseyine ait kampta kontrolü sağladı

Yemen'de hükümet güçleri, ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı bir askeri kampta kontrolü sağladı.

AA12 Mayıs 2020 Salı 14:51 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 14:52
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Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ebyen'de GGK güçleriyle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından "Haydera es-Sider" isimli askeri kampta kontrol sağlandı.

Çatışmalar sonucu, "GGK'dan 15 esir alındığı, ölü ve yaralıların olduğu, askeri araçların ele geçirildiği" belirtildi.

Yemen ordu sözcüsü Abduh Mecli, bugün yaptığı açıklamada, GGK'nın Ebyen'deki iki bölgede ordunun mevzilerine havan topları attığını, ordu birliklerinin de bu saldırılara karşılık vermek ve GGK milisleriyle çatışmaya girmek zorunda kaldığını söylemişti.

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

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