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Dünya

Yemen hükümet güçleri Marib ve Sada illerinde ilerliyor

Yemen'de hükümet güçlerinin, Marib ve Sada illerinde İran destekli Husilere karşı yürüttüğü operasyonlarda ilerleme kaydettiği belirtildi.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 00:20 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 00:20
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Hükümete bağlı güçlerin basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle Marib'in batısındaki Survah cephesinde önemli yerlerin kontrolünün sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, kontrol edilen yerlere dair bilgi verilmezken, askeri kaynaklar çatışmaların ardından Survah cephesindeki El-Muhtedi ve El-Hattab'ın yanı sıra Kahir Seba'nın ele geçirildiğini belirtti.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada da Husilerin kalesi olarak bilinen Sada ilinde yeni bölgelerin ele geçirildiği kaydedildi.

Uleb ekseni komutanı Yasir el-Mecelli, hükümet güçlerinin, Sada'ya bağlı Bakım ilçesinde Husilerin mevzilerine geniş çaplı saldırı düzenlediğini ve Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki uluslararası güzergahta El-Curuf bölgesinin kontrolünü sağladığını aktardı.

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