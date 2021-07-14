Yemen hükümeti BAE destekli güçleri Riyad Anlaşması'na bağlı kalmamakla suçladı

AA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:40

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, takip heyeti yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile GGK temsilcileri arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

GGK'nin Riyad Anlaşması'na bağlı kalmadığı ifade edilen açıklamada, bu durumun hükümetin geçici başkent Aden'de hükümetin, halka hizmet sunma ve ekonomik zorluklarla başa çıkma görevlerini yerine getirmesindeki gecikmeyi doğrudan etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, GGK'nin devlet kurumlarının çalışmalarına doğrudan müdahalesi ve yasaları ihlal eden kararlar çıkarması gibi adımlarının ekonomik sıkıntıları daha da şiddetlendirdiği ifade edildi.

GGK'nin ayrıca Aden'deki yöneticilere doğrudan talimat verme, devlet kurumlarının işleyişini aksatma, fiili otorite dayatma ve askeri seferberliğe yönelik eylemlerinin yanı sıra Şebva'da gösteriler düzenlenmesi için sebepler ürettiği ve Ebyen'de gerginlik yarattığı belirtildi.

Hükümetin önemli bir ortağı olarak GGK'nin bu eylemlerini, Yemen devletine ve hükümetine karşı yoğun bir medya kampanyası ve asılsız suçlamalar eşliğinde yürüttüğüne işaret edildi.

Yemen hükümetinin, Suudi Arabistan gözetiminde GGK heyeti ile varılan anlaşmaya bağlılığı teyit edilen açıklamada, anlaşılan maddeler arasında her türlü askeri, siyasi, medya tırmanışının durdurulması; hükümetin işlevlerini özgürce ve bağımsız olarak yerine getirmesi adına Aden'e dönmesi için temel gereksinimler olduğu da aktarıldı.

Hükümetin Aden'e geri dönüşü için uygun koşulların oluşturulması adına ivedilikle çalışması gerektiği ifade edilerek bu konuda ciddi birtakım öneriler sunulduğu kaydedildi.

- RİYAD ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Riyad yönetiminin Temmuz 2020'de Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunduğu duyurulmuştu.

Bunun üzerine GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için Konseyin özerk yönetimden vazgeçtiğini bildirmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

Hadi, daha sonra da Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.