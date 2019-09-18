Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "BAE'nin Yemen'deki El Kaide ve DEAŞ ile bağlantılı olduğuna dair tüm kanıtlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

"BAE, bu teröristleri Şebve ile Ebyen'de Yemen ordusuna bağlı takviye güçleri vurmak için kullanıyor." diyen Cebvani, Şebve ve Ebyen halkının BAE ve terör unsurları karşısında duruşlarını ortaya koymaları gerektiğini dile getirdi.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede Husilere karşı hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon içinde yer alan ikinci büyük güç olan BAE ise aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareketi de destekliyor.