AA 16 Haziran 2020 Salı 15:38 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 15:38

Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, İsveç'in Yemen Özel Elçisi Peter Semneby ile telefon görüşmesi yaptı.

Hadrami, görüşmede hükümet ekibinin çalışmalarını askıya almasından bu yana, RCC'nin sorunların çözümüne dair faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgi almadıklarını söyledi.



Bakan Hadrami, RCC ekibinin Hudeyde'den tarafsız bir bölgeye taşınması gerektiğini vurgularken, alternatif bölgeye ilişkin ise bilgi vermedi.

Komitedeki İrtibat Subayı Albay Muhammed Suleyhi'nin görevi sırasında Husiler tarafından öldürülmesini hatırlatan Hadrami, BM misyonu, görevini yerine getirebileceği bir ortam sağlayana kadar, hükümetin RCC'ye katılmayacağını dile getirdi.

RCC ekibi, Husilerin 6 yıldır kontrolleri altında tuttuğu Hudeyde'deki vilayet merkezinde ateşkes protokolünün uygulanmasının takibini yürütüyor.

Yemen hükümeti, 12 Mart'ta Hudeyde'nin doğusundaki Siti Maks izleme noktasında görevli subayın Husilerce öldürülmesi üzerine RCC bünyesinde görev yapan ekibinin çalışmalarını askıya almıştı.



BM, Yemen hükümeti ile Husiler arasında ateşkesin uygulanması için Hudeyde'de Ekim 2019'da 5 izleme noktası kurmuştu.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 13 Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmıştı.