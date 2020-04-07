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Dünya

Yemen hükümeti: Husiler, Hazm kentindeki 11 bin kişiyi zorunlu göçe maruz bıraktı

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf iline bağlı El-Hazm kentinden yaklaşık 11 bin kişiyi zorla yerlerinden etmekle suçladı.

AA07 Nisan 2020 Salı 23:11 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 23:13
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Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cevf İnsan Hakları Ofisi, Husilerin yaklaşık bir ay önce ele geçirdiği Hazm kentinin durumuna ilişkin bir rapor yayımladı.

Husilerin kontrolü ele geçirmesinin ardından Hazm kentindeki yaklaşık 11 bin Yemenliyi göçe zorladığı belirtilen raporda, zorunlu göçe maruz bırakılan 7 bin ailenin doğudaki Marib kentine sığındığı, 126 ailenin yolculuğunun çölde engellere takıldığı, 219 ailenin de yer değiştirme sırasında Husiler tarafından gasp ve yağmaya uğradığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca Husilerin, Hazm kenti ve komşu ilçelerde 5 bin öğretmenin çalışmalarını durdurduğu ve 31 bin öğrencinin eğitimini engellediği kaydedildi.

Husiler, Suudi Arabistan sınırında yer alan Cevf ilinin merkezi Hazm kentinin kontrolünü mart ayının başında ele geçirmişti.

İran destekli Husilerin, son zamanlarda başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesi ile Cevf ilinde ilerleme kaydetmesinin ardından Marib ilindeki Sarvah bölgesinde çatışmaların yoğunlaştığı belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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