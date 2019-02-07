Yemen hükümeti ile Husiler arasında takas krizi

Haig, gazetecilere yaptığı açıklamada, Perşembe günü sona erecek olan görüşme turunda bir anlaşmaya varılması halinde, bir sonraki aşamanın anlaşmanın uygulanması olacağını söyleyerek, Husi milislerin, Stockholm Anlaşması’nın kapsadığı 4 Yemenli liderin de aralarında olduğu bazı esirlerin durumu hakkında bilgi vermekten kaçındıklarını dile getirdi.

Şark'ul Avsat'ın haberine göre Yemen hükümetinin, 9 bin esir ve tutuklunun isimlerinin yer aldığı listeyi teslim ettiğini aktaran Haig, Husilerin de 7 bin kişilik bir listeyi verdiğini belirterek, meşru Yemen hükümetinin ‘yaşadıklarından emin olmadıkları’ 5 bin kişilik bir listeyi de komiteye sunacağını ifade etti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Sözcüsü Hannan Bedevi, Yemen hükümet temsilcileri ile Husi milisler arasındaki toplantılarda, bazı noktalarda anlaşmaya varıldığını, bazılarında ise fikir ayrılığının devam ettiğini kaydederek, engellerin aşılması ve anlaşmanın son aşamalarının uygulanmasına hazırlanmalarına yardımcı olacak ortak bir zemin bulmaya çalıştıklarını söyledi.