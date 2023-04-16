Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takasının üçüncü aşamasına geçildi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yemen ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takasının üçüncü gününde devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Marib'den 48 kişiyi taşıyan uçağın Sana'ya ulaştığı, aynı zamanda Sana'dan 42 esiri taşıyan uçağın da Marib'e vardığı kaydedildi.

Detay verilmeksizin gün içinde birkaç sefer daha yapılacağı aktarıldı.

Esir takasının son günü kapsamında bugün Husilerden 89, Yemen hükümetinden 107 kişinin serbest bırakılması planlanıyor.

14 Nisan'da başlayan, cuma ve cumartesi günleri iki aşaması gerçekleştirilen esir takası çerçevesinde aralarında Suudi Arabistanlı ve Sudanlıların da olduğu yaklaşık 700 kişi karşılıklı serbest bırakılmıştı.

- TOPLAM 887 KİŞİNİN SERBEST BIRAKILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR



Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.



Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.