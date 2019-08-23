30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7727
  • 6,3923
  • 277.213
  • 95450
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yemen hükümetinden BAE'ye Şebve'de olayları tırmandırma suçlaması

Yemen hükümeti, güneydeki ayrılıkçı harekete destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Şebve ilinde olayları tırmandırmakla suçladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Racih Badi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilindeki olayların askeri yönden tırmandırılması ve il merkezi Atak kentine baskın düzenleme girişiminden Belhaf ilçesindeki BAE kuvvetlerini sorumlu tuttu.

Badi, Suudi Arabistan'ın krizi sonlandırmak için büyük çaba harcamasına rağmen BAE'nin Atak'ta olayları tırmandırdığını belirtti.

"Hükümet, Güney Geçiş Konseyinin önderliğindeki isyana her türlü yöntemle karşı koymakta kararlıdır." ifadesini kullanan Badi, olayların Şebve iline kadar genişlemesini, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hedeflerine ve Suudi Arabistan'ın uzlaşı çabalarına açıkça meydan okumak" olarak değerlendirdi.

Şebve'nin merkez ilçesi Atak'ta dün akşam BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı birliklerle hükümet güçleri arasında çatışmalar başlamıştı.

- AYRILIKÇI HAREKET YAYILIYOR
 

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, salı günü de ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- HUSİLERLE SAVAŞ SÜRERKEN AYRILIK FİKİRLERİ YENİDEN FİLİZLENDİ
 

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Bavar-373: S-300’den daha güçlü, S-400’e rakip!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hücre evlerine baskın! Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

Hücre evlerine baskın! Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

Öğrenciler dikkat! LGS 3. nakil başvuruları bugün sona eriyor

Öğrenciler dikkat! LGS 3. nakil başvuruları bugün sona eriyor

Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

İstanbul’dan Van’a iyilik köprüsü

İstanbul’dan Van’a iyilik köprüsü

İkinci fotoğraf krizi CHP'yi karıştırdı! 'Yanlışlıkla oldu'

İkinci fotoğraf krizi CHP'yi karıştırdı! 'Yanlışlıkla oldu'

Loch Ness Canavarı ile ilgili çarpıcı açıklama!

Loch Ness Canavarı ile ilgili çarpıcı açıklama!

Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar... Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar... Resmi Gazete'de yayımlandı

Emekliye yüzde sekizin üstünde zam!

Emekliye yüzde sekizin üstünde zam!
 

POPÜLER HABERLER

Yolcu minibüsünü ateşe veren PKK sempatizanları yakalandı

Yolcu minibüsünü ateşe veren PKK sempatizanları yakalandı

1100 yıllık kilise! 7'nci kez ayin yapılacak

1100 yıllık kilise! 7'nci kez ayin yapılacak

Emekliye yüzde sekizin üstünde zam!

Emekliye yüzde sekizin üstünde zam!

O simgelerin heykeli dikildi! Yoğun ilgi görüyor

O simgelerin heykeli dikildi! Yoğun ilgi görüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA