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Dünya

Yemen hükümetinden Husilerin ateşkesi kabulü için uluslararası topluma destek çağrısı

Yemen hükümeti, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ilan ettiği ateşkesin Husiler tarafından kabulü için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

AA12 Nisan 2020 Pazar 17:55 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 17:55
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Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı, koalisyon güçlerinin ateşkes kararını destekleyen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin açıklamasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Yemen hükümetinin geçen perşembe ilan edilen ateşkese olumlu yanıt vermesinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ateşkes çağrısının ardından gerçekleştiği" ifade edildi.

Uluslararası toplum ve Güvenlik Konseyinden ateşkese olumlu cevap vermesi için Husilere baskı yapılması istendi.

Açıklamada ayrıca, Husi milislerin saldırılarını sürdürüp ateşkese yanaşmaması kınandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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