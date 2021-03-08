Yemen hükümetinden Kızılhaç yetkilisinin İran'ın Husilere atadığı büyükelçisiyle görüşmesine tepki

AA 08 Mart 2021 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:50

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bakanlık, yapılan görüşme nedeniyle Kızılhaç'a sert dille bir protesto notası gönderdi.

Bakanlığın, Kızılhaç'tan Yemen ofisinde yaşanan hata ile ilgili bir açıklama beklediği, yasalara uygun olarak da egemenliğin gereklerini yerine getireceği ifade edildi.

Kızılhaç'tan konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin başkent Sana'daki Yemen ofisinde 7 Mart Pazar günü gerçekleşen görüşmeye, Yemenli yetkililer ve aktivistler de tepki göstermişti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.