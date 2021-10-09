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Dünya

Yemen hükümetinden uluslararası topluma Husilere karşı ''net ve caydırıcı'' tutum takınma çağrısı

Yemen hükümeti, uluslararası topluma Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına karşı 'net ve caydırıcı' tutum takınma çağrısında bulundu.

AA9 Ekim 2021 Cumartesi 15:40 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 15:40
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Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran destekli Husi milislerinin Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit eden girişimlerini ve sivillere yönelik saldırılarını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının savaş suçu olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma Husilerin saldırılarına karşı "net ve caydırıcı" bir tutum takınma çağrısı yapıldı.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına insansız hava aracıyla (İHA) gece düzenlediği saldırıda 10 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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