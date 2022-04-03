Yemen ordusu, Husileri ateşkesi ihlal etmekle suçladı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Ordu kuvvetleri, terörist Husi milislerinin Taiz kentindeki askeri bölgelere düzenlediği saldırıyı püskürttü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Husilerin ayrıca Taiz'in batısındaki el-Berah bölgesi ile Hudeyde iline bağlı Hays ilçesinde 40'tan fazla ateşkes ihlali gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yemen ordusu tarafından rapor edilen ateşkes ihlali hakkında Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

- YEMEN'DE BM GİRİŞİMİYLE 2 AY SÜREYLE ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ



Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, dün yaptığı açıklamada ise "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.