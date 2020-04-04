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Dünya

Yemen ordusu 25'ten fazla Husileri vurdu: 25'ten fazla militan öldürüldü

Yemen ordusunun, Marib kentinde İran destekli Husilere karşı yürüttüğü operasyonda 25'ten fazla Husi militanın öldürüldüğü duyuruldu.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 22:38 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 22:38
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Yemen ordusuna bağlı basın merkezinden yapılan açıklamada, ordu birliklerinin Marib'in Sarvah ilçesinde silah ve topçu atışıyla düzenlediği operasyonda Husilerden 25'ten fazla militanın öldürüldüğü, bir çoğunun da yaralandığı ifade edildi.

Hükümet güçlerinin 1 Nisan'da Marib ilinde Husilere karşı yürüttüğü operasyonlarda ilerleme kaydettiği belirtilmişti.

Yemen ordusunda görevli isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya bağlı güçlerin, Marib'de Husilerle çıkan çatışmalar sırasında ilerleme kaydederek Heylan Dağı'nın önemli bir kısmında kontrolü sağladığını ifade etmişti.

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