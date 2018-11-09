Yemen ordusu Dali'nin bazı bölgelerinde kontrolü sağladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen Yemen ordusu, bir süredir çatışmalara sahne olan Dali'nin Demt İlçesi'deki bazı bölgeleri Husilerden aldı.

Ordu güçlerinin Demt'in güney kesiminde Sana ve Dali kentlerini birbirine bağlayan ana yol hattı üzerinde bulunan Hagab Dağı ve kalesinde kontrolü sağladığı belirtildi. Ayrıca Demt'in batı kapısı konumundaki Hab bölgesinin de Husilerden alındığı ifade edildi.

Kentte yaşanan çatışmalarda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu aktarılırken, sayıya ilişkin ise bilgi alınamadı.

Dali kenti bir süredir Yemen ordusu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar çalışmalarını durdurmuştu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü, çarşamba günü güvenlik nedeniyle Dali kentindeki tüm çalışmalarını durdurduğunu açıklamıştı.

MSF Yemen Misyon Şefi Ton Berg, yaptığı açıklamada, kentteki çatışmalar ve yaşanan güvenlik sorunlarına işaret ederek, "Bu durum bize Dali'deki tüm çalışmalarımızı durdurmaktan başka çare bırakmamıştır." ifadesini kullanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede devam eden savaş nedeniyle Yemenliler dünyadaki en ağır insani krizle karşı karşıya bulunuyor.

İç savaş sırasında ülkede 15 binden fazla sivilin öldüğü veya yaralandığı, savaş nedeniyle sağlık sektörünün çöktüğü, kolera, difteri ve benzeri hastalıkların yayıldığı belirtiliyor.