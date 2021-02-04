İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Şubat 2021 Perşembe / 22 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1552
  • EURO
    8,5806
  • ALTIN
    411.172
  • BIST100
    1535.09
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen ordusu duyurdu: Bir İHA daha düşürüldü
Dünya

Yemen ordusu duyurdu: Bir İHA daha düşürüldü

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 16:56 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 16:56
ABONE OL

Orduya bağlı Amalika Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerinin Taiz'in El-Berah bölgesinde orduya bağlı bir askeri noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, El-Berah semalarında tespit edilen Husilere ait bir İHA'nın hedef alınarak düşürüldüğü kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.