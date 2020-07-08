İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8614
  • EURO
    7,7854
  • ALTIN
    399.024
  • BIST100
    118713
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen ordusu duyurdu: İran destekli Husilere ait İHA düşürüldü
Dünya

Yemen ordusu duyurdu: İran destekli Husilere ait İHA düşürüldü

Yemen ordusu, ülkenin batısında bulunan Hudeyde ilinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 23:17 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 23:17
ABONE OL

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki Al-Dureyhimi kentinde bulunan ordu güçlerine gönderdiği bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Husiler askeri operasyonlar düzenleyerek barış çabalarını sekteye uğratmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler Hudeyde kent merkezi ile limanını, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında tutuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.