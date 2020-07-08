AA 08 Temmuz 2020 Çarşamba 23:17 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 23:17

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki Al-Dureyhimi kentinde bulunan ordu güçlerine gönderdiği bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Husiler askeri operasyonlar düzenleyerek barış çabalarını sekteye uğratmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler Hudeyde kent merkezi ile limanını, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında tutuyor.