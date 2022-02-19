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Dünya

Yemen ordusu Hacce ilinde Husilere ait iki İHA düşürdü

Yemen ordusu Hacce ilinde biri patlayıcı yüklü olmak üzere Husilere ait iki adet insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini duyurdu

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 19:30 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 19:31
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Yemen Ordusu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hacce ilinde İran destekli Husilere ait biri patlayıcı yüklü olmak üzere iki adet İHA 5. askeri bölge savunması tarafından düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

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