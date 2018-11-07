Yemen ordusu Hudeyde Limanı'na yaklaştı

Yemen ordusuna ait "September.net" internet sitesinin haberine göre, Hudeyde'yi Husilerden almak için yürütülen operasyon kapsamında, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği ordu birlikleri ilerleme kaydetti.

Şehrin batı sahilindeki bazı noktaların kurtarıldığı, Duvvar Matahin bölgesinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.

Ordunun, ayrıca Hudeyde Limanı'nda yaklaşmak üzere Hamsin Caddesi'nde ilerleme kaydettiği, birliklerinin limana 4 kilometre kadar yaklaştığı ifade edildi.

Kentteki çatışmalarda Husilerden 23 kişinin öldüğü, 14 kişinin teslim olduğu, onlarcasının da Sana ve Hacce kentlerine doğru kaçtığı belirtildi. Ordu güçlerinin kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Koalisyon güçleri de 17 Eylül'de kenti Husilerden temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.

Hudeyde Limanı, büyük insani kriz içindeki ülkeye dış yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.