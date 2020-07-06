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Dünya

Yemen ordusu Husilerin kontrolündeki bazı bölgeleri geri aldı

Yemen ordusu, başkent Sana'da İran destekli Husilerin hakimiyeti altındaki bazı noktalarda kontrolü sağladı.

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:00 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:00
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Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu birliklerinin, halk direniş komiteleri desteğiyle Sana'nın Nehm ilçesinde Husilere ait noktaları geri almak için operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonlar sonucu Nehm'de bazı noktalarda kontrol sağlandığı aktarılan açıklamada, Husilerden ölü ve yaralılar olduğu ifade edilirken, sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Ayrıca Husilere ait askeri araç, silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

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