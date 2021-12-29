Yemen ordusu ile Husiler arasında çatışma!

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 21:58 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 21:58

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan habere göre, Marib kentinde Tuğgeneral Osman eş-Şayif, Albay Hüseyin Nasır el-Mezrui, Yarbay Saddam Muhammed Nahid ve Yüzbaşı Saddam Muhammed eş-Şayif'e cenaze töreni düzenlendi.

Askerlerin İran destekli Husilere karşı "devrimi, ulusal kazanımları savunmak için girdikleri savaşta görevlerini ifa ettikleri sırada yaşamlarını yitirdiği" aktarıldı.

Yerel medyada ise 4 subayın Marib kentinde Husilerle girdikleri çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.