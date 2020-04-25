İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9611
  • EURO
    7,5422
  • ALTIN
    386.679
  • BIST100
    98759
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen ordusu Marib'te Husilere ait 3 askeri birliği yok ettiğini duyurdu
Dünya

Yemen ordusu Marib'te Husilere ait 3 askeri birliği yok ettiğini duyurdu

Yemen ordusu, Marib vilayetindeki Husilere ait 3 askeri birliği yok ettiğini duyurdu.

AA25 Nisan 2020 Cumartesi 07:02 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 07:08
ABONE OL

Ülkenin doğusundaki Marib vilayeti Survah cephesi komutanı Tuğgeneral Ahmed Ebu Usba, orduya ait Semtembernet haber sitesine yaptığı açıklamada, geçen günlerde, İran destekli Husilerin büyük çaplı saldırılarının Yemen ordusu tarafından püskürtüldüğünü, karşı tarafın ağır can kaybı verdiğini ve askeri teçhizatlarının büyük hasara uğratıldığını söyledi.

Survah cephesinde saldırı hazırlığı yapan Husi milislere ait 3 büyük birliğin yok edildiğini belirten Usba, Marib vilayeti güzergahını ele geçirmek üzere Husilerin yaklaşık iki aydır hazırlık yaptıklarına dikkat çekti.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkede petrol merkezlerinden sayılan Marib vilayetinin büyük kısmı, Yemen ordusunun kontrolünde bulunuyor. Vilayetteki bazı noktaları elinde tutan Husiler, kontrol alanlarını genişletmek için çaba göstermeye devam ediyor.

Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı: İzlenme rekoru kırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.