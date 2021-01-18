Yemen ordusu resmen duyurdu: O komutan öldürüldü

AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:40 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:40

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Hudeyde'de Husi milislerle girilen çatışmaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Husi milislerin Hızlı Müdahale Birlikleri Komutanı Ebu Taha el-Murtaza'nın, Hudeyde'nin Dureyhimi ilçesinde öldürüldüğü belirtildi.

Yemen ordusundan 17 Ocak'ta yapılan açıklamada, Hudeyde'nin Dureyhimi ilçesinde Husilerle yaşanan çatışmada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.

BM Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu (UNMHA) ise dün yaptığı açıklamada, Hudeyde'nin güney bölgesindeki şiddetli çatışmalar ve ateşkesin ihlal edilmesinin endişeye yol açtığını vurgulamıştı.

Husiler konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.



Birleşmiş Milletler, ülkedeki meşru hükümete ve İran destekli Husilere yönelik sık sık Hudeyde'deki askeri tırmanışın durdurulması, 2018 yılında varılan Stockholm Anlaşması'nın sonuçlarından biri olan ve taraflar arasında imzalanan ateşkese uyulması çağrısında bulunuyor.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

