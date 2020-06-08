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Dünya

Yemen ordusu, Sana'da Husilere ait keşif uçağınının düşürüldüğünü açıkladı

Yemen ordusu, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesinde İran destekli Husilere ait bir keşif uçağını düşürdüğünü açıkladı.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 18:45 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 18:45
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Yemen ordusuna bağlı enformasyon merkezi tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, "7'nci askeri bölge savunma güçleri, Nihm semalarında Husi milislere ait bir keşif uçağını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları nedeniyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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