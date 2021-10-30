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Dünya

Yemen ordusu Şebve ilindeki El-Alem Karargahı'nda kontrolü sağladı

Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Şebve ilinde yer alan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinin kontrolündeki El-Alem Karargahı'nın ele geçirildiğini açıkladı.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 14:25 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 14:25
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Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şebve'nin Atak ilçesinde bulunan El-Alem Karargahı'nda BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleriyle yapılan mücadelenin ardından kontrol sağlandı.

GGK güçlerinin El-Alem Karargahı'ndan çekilmeleri için kendilerine tanınan sürenin dolmasına rağmen çekilmeyi reddetmesi üzerine Yemen ordusunun bölgeye müdahale ettiği kaydedildi.

Kampın Yemen ordusu tarafından ele geçirilmesi sırasında GGK güçleriyle çatışmalar yaşandığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

- BAE GÜÇLERİNİN EL-ALEM KARARGAHI'NDAN ÇEKİLMESİ

Şebve makamları, El-Alem Karargahı ile Balhaf Petrol Tesisini ele geçiren BAE güçlerini, tesisten petrol ihracatını engellemek ve ülkedeki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden olmakla suçlamıştı.

Bunun üzerine hükümete bağlı güçler, temmuz ayında Balhaf Petrol Tesisi ile El-Alem Karargahı'nı kuşatarak BAE güçlerinden bölgeyi terk etmesini istemişti.

Suudi Arabistan'ın duruma müdahale etmesiyle taraflar arasında bir çatışma patlak vermeden BAE güçlerinin üç ay sonunda (ekim ayında) bölgeden ayrılmasını öngören bir anlaşma imzalanmıştı.

Son olarak, Şebve'deki valilik yetkilileri BAE güçlerinin de birkaç gün içinde bölgeden ayrılmasının beklendiğini duyurmuştu.

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