Yemen ordusu: Taiz'in farklı cephelerinde Husilere yönelik saldırı başlatıldı

AA 26 Ekim 2021 Salı 19:19 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 19:20

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, söz konusu açıklama Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezinden yapıldı.

Açıklamada, Yemen ordusunun Taiz'in batısındaki El-Anin, Hazeran ve Es-Sayahi cephelerinde Husilere karşı saldırı başlattığı belirtildi.

Çıkan çatışmalarda Husilerden 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ve milislerin ağır maddi kayıplar verdiği ifade edildi.

- Taiz'de bombalı saldırı: Biri çocuk 2 kişi öldü

Öte yandan Taiz'de hükümet güçlerine bağlı bir komutanın aracına düzenlenen bombalı saldırıda biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Taiz'in güneyindeki El-Ekrud cephesinin komutanı Muhammed el-Iyd'ın aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Iyd'ın özel koruması ile o sırada aracın yakınında bulunan bir çocuk hayatını kaybetti.

Yemen hükümeti ve ordusundan ise söz konusu saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.