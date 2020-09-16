AA 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:17 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:21

Yemen ordusu, İran Devrim Muhafızları ordusuyla bağlantısı bulunan Husilerin silah kaçakçılığı şebekesinin çökertildiğini açıkladı.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, Babu'l Mendeb Boğazında bir balıkçı teknesine operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda Husilerden Alvan Fetini isimli kişinin önderliğinde silah kaçakçılığı yapan bir hücrenin çökertildiği kaydedildi.

Yakalanan kişiler üzerinde yapılan aramada pasaportlar, uydu telefonları ve GPS cihazlarının ele geçirildiği aktarılan açıklamada, sorgulama sırasında Umman Denizi üzerinden Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına ve Yemen'in doğusundaki El-Mehra vilayetine silah kaçakçılığı yapan şebekeler hakkında önemli bilgilere ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu şebekenin lideri Fetini'nin daha önce 4 kişiyle yaralı Husileri taşımak için bir uçakla İran'a gittiği, bu sırada kamuflaj, harita, tekne sürme ve makinelerin motor bakım onarımı konusunda özel eğitim aldığı aktarıldı.

- Husilere ait İHA düşürüldü

Açıklamada ayrıca Yemen ordusunun Hudeyde'nin güneyindeki Ed-Dureyhimi ilçesinde Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Husilere ait İHA'nın düşürüldüğü sırada orduya ait mevziler üzerinde keşif uçuşu yaptığı kaydedildi.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.