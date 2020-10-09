İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ekim 2020 Cuma / 21 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9441
  • EURO
    9,355
  • ALTIN
    487.361
  • BIST100
    1150.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen ordusundan İran destekli Husilere darbe! Kontrolü ele geçirdi
Dünya

Yemen ordusundan İran destekli Husilere darbe! Kontrolü ele geçirdi

Yemen ordusu, İran destekli Husilerle girilen çatışmalar sonucu ülkenin kuzeyindeki El-Cevf kentinde geniş alanların kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

AA09 Ekim 2020 Cuma 07:41 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 07:43
ABONE OL

Yemen haber ajansı SABA'nın ismini vermediği askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, halk direniş güçleri tarafından desteklenen orduya bağlı birlikler, Cevf'te "Sabrin Dağı" ve "Bir el-Merazik" bölgesinde geniş alanların kontrolünü ele geçirdi.

Çatışmalar sonrasında stratejik önemi olan El-Hancer karargahının batısına doğru ilerleme kaydedildiği ve pek çok bölgenin Husilerden kurtarıldığı ifade edildi.

Orduya bağlı 6. Askeri Bölge komutanı Rabi el-Kırşi de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cevf cephesindeki çatışmalarda 3 komutanın öldüğünü belirtti.

Öte yandan, Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentindeki çatışmalarda da bir komutanın öldüğünü aktardı.

Yemen ordusu, salı günü Hancer karargahının Husilerden kurtarıldığını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.