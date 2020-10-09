Yemen ordusundan İran destekli Husilere darbe! Kontrolü ele geçirdi

AA 09 Ekim 2020 Cuma 07:41 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 07:43

Yemen haber ajansı SABA'nın ismini vermediği askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, halk direniş güçleri tarafından desteklenen orduya bağlı birlikler, Cevf'te "Sabrin Dağı" ve "Bir el-Merazik" bölgesinde geniş alanların kontrolünü ele geçirdi.

Çatışmalar sonrasında stratejik önemi olan El-Hancer karargahının batısına doğru ilerleme kaydedildiği ve pek çok bölgenin Husilerden kurtarıldığı ifade edildi.

Orduya bağlı 6. Askeri Bölge komutanı Rabi el-Kırşi de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cevf cephesindeki çatışmalarda 3 komutanın öldüğünü belirtti.

Öte yandan, Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentindeki çatışmalarda da bir komutanın öldüğünü aktardı.

Yemen ordusu, salı günü Hancer karargahının Husilerden kurtarıldığını duyurmuştu.