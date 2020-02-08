Yemen Sağlık Bakanlığı, Husilerin hastaneleri hedef almasını kınadı

AA 08.02.2020 18:25 - Güncelleme: 08.02.2020 18:25

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Husi milislerinin hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef almasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Husilerin, son dönemde Cefra bölgesindeki devlet hastanesini, Marib'de Suudi Arabistan sahra hastanesini hedef aldığı belirtilen açıklamada, bu saldırıların ne zaman gerçekleştiği ve kayıplarla ilgili bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, insani yardım çalışmaları yürüten kuruluşların bu saldırılar karşısında sessiz kalmasının şaşırtıcı olduğu ifade edildi.

Husilerden, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.