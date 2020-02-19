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Dünya

Yemen Savunma Bakanı'nın konvoyuna saldırı: 6 ölü

Yemen'in Marib ilinde Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin aracının bulunduğu konvoyun geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

19 Şubat 2020 Çarşamba18:21 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 18:21

Yemen'de ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marib kentinin batısındaki Sirvah ilçesinde Husilerce yola yerleştirilen patlayıcı, Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin konvoyunun geçişi sırasında patlatıldı.

Savunma Bakanı Makdisi, saldırıdan kurtulurken, konvoydaki 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yemen'in batısındaki Marib ilinin Sirvah ilçesi, Husilerin kontrolünde bulunuyor. Husiler, 29 Ekim 2019'da da Savunma Bakanı Makdisi'ye suikast girişiminde bulunmuş, roketli saldırıda iki asker hayatını kaybetmişti.

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