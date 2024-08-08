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Dünya

Yemen sellerle boğuşuyor! Hükümet uluslararası yardım talebinde bulundu

Yemen hükümeti ülkede yaşanan sel felaketi sonrasında meydana gelen hasarla başa çıkmak için uluslararası bağışçılara 'acil yardım çağrısında' bulundu.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
Yemen sellerle boğuşuyor! Hükümet uluslararası yardım talebinde bulundu
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Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından "Acil Tehlike Çağrısı" başlığıyla yazılı açıklama yapıldı. Ülkeler, finans kurumları, uluslararası ve insani kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm uluslararası ve bölgesel kuruluşlara, Yemen hükümetine sel felaketinin sebep olduğu zararlarla mücadelede destek olma çağrısı yapıldı.

45 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, şiddetli yağışın yol açtığı felaketinde altyapı, kamu malları ve özel mülkiyetin ciddi zarar gördüğü kaydedildi.

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetmişti.

SON 40 YILIN EN ŞİDDETLİSİ

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde meydana gelen yağışın son 40 yılın en şiddetli yağışı olduğunu belirtti.

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