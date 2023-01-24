Yemen: Sınırda Husilere ait 100 adet İHA motoru ele geçirildi

Mihlafi, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Yemen ile Umman arasındaki Şahn Sınır Kapısı'nda ele geçirilen İHA motorlarına ilişkin bilgi verdi.



Yemen'e sokulmaya çalışılan 100 adet İHA motorunun ele geçirildiğini aktaran Mihlafi, "Kardeş Umman ile birlikte Şahn Sınır Kapısı'nda ele geçirdiğimiz Husilerin kullandığı İran İHA'larının motorları, ülkemizde olup bitenlere dair birçok gizemi ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullandı.



Ele geçirilen İHA motorları ile ilgili uluslararası soruşturma başlatılmasını isteyen Mihlafi, söz konusu sevkiyata kimlerin göz yumduğu, yardım ettiği ve kolaylaştırdığının ortaya çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.