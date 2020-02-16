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Dünya

Yemen sınırında bir Suudi Arabistan askeri öldü

Suudi Arabistan, ülkenin Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde bir askerinin öldüğünü açıkladı.

AA16 Şubat 2020 Pazar16:28 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 16:28

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Astsubay Kıdemli Çavuş Hazza bin Yahya Hazza el-Zerban, Cazan bölgesinde görev yaptığı sırada hayatını kaybetti.

Kral Selman bin Abdulaziz'in askerin ailesine başsağlığı dilediği aktarıldı.

Haberde askerin nasıl öldüğüne ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ise Suudi Arabistan-Yemen sınırındaki çatışmalarda Suudi Arabistan askerlerinden ölü ve yaralıların olduğunu iddia ediyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran ve Cazan'a düzenledikleri hava saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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