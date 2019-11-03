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Yemen sınırında iki Suudi Arabistan askeri daha öldürüldü

Suudi Arabistan, Yemen sınırında iki askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

  • AA
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen güney sınırında görev yapan muhafızlardan iki asker, Cazan bölgesinde öldürüldü. Askerlerin nasıl ve ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi.

Dün Yemen sınırında görev yapan Suudi Arabistan Kara Kuvvetlerinden iki çavuşun Cazan bölgesinde öldürüldüğü duyurulmuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine havadan düzenledikleri füze saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor.

 

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